Firari FETÖ'cü, KKTC'de yakalandı

Mersin'nde terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama emri bulunan H.E., KKTC'de yakalandı.

Türkiye İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında yakalama emri bulunan H.E.'nin, KKTC'de olduğu tespit edildi.

KKTC polisi ile Mersin Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla gözaltına alınan H.E., deniz yoluyla Mersin'e götürüldü. H.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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13/10/2021 09:32