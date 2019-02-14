Firari Gökhan Takımcılar’ı arama çalışmaları sürüyor

Bu sabah Merkezi Cezaevi’nden firar eden hükümlü Gökhan Takımcılar’ı arama çalışmaları sürüyor..

Takımcılar’ın cezaevi bahçesinde çalıştığı sırada merdivenle duvara tırmanarak dışarıya atladığı ve koşarak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

Gökhan Takımcılar, akü hırsızlığı nedeniyle Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak Aralık ayında 18 ay hapse mahkum edilmişti.

Gökhan Takımcılar’ın bulunması için polis geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor..

Polis firari şahıs ile ilgili henüz bir gelişme olmadığını bildirdi.