HABER KIBRIS

Firari Gökhan Takımcılar’ı arama çalışmaları sürüyor

ads
14/02/2019

Firari Gökhan Takımcılar’ı arama çalışmaları sürüyor

Bu sabah Merkezi Cezaevi’nden firar eden  hükümlü Gökhan Takımcılar’ı arama çalışmaları sürüyor..

Takımcılar’ın cezaevi bahçesinde çalıştığı sırada merdivenle duvara tırmanarak dışarıya atladığı ve koşarak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

Gökhan Takımcılar, akü hırsızlığı nedeniyle Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak Aralık ayında 18 ay hapse mahkum edilmişti.

Gökhan Takımcılar’ın bulunması için polis geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor..

Polis firari şahıs ile ilgili henüz bir gelişme olmadığını bildirdi.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Firari, Gökhan Takımcılar
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.