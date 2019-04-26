Firari Khereoubi, Başpınar bölgesinde görüldü

Merkezi Cezaevi’nden, firar eden Mohamed Amine Khereoubi, Başpınar bölgesinde görüldü. Bir vatandaşın iddiasına göre Khereoubi, Başpınar bölgesinde bir markette internete ihtiyacı olduğunu söyledi. Vatandaş durumun polisin bilgisinde olduğunu belirtti.

Vatandaşın paylaşımı şöyle:

Başpınar sakinleri, bu adamın bu civarlarda görüldüğü düşünülmektedir.

Polise ihbarda bulunduk. Lütfen etrafınıza iyi bakarak olun gece bahçede şüpheli ses duyan, köpeği fazla havlayan tavuğu fazla öten olursa dikkate alin. Çıkın bakın. Benzetiyor da olunabilir ama bugün Tarancı Market’e gelip internet ihtiyacı olduğunu söyleyen biri oldu henüz bu fotoğraf paylaşılmadan. Sonrasında fotoğrafı görünce o şahsın olabileceğini düşündüler. Lütfen herkes dikkatli ve uyanık olsun bu çevredeyse yakalatalım. Polis devriye gezecek muhtemelen birazdan.