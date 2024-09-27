Firari Theofanus’un silahlı ve KKTC üzerinden Kolombiya’ya kaçma hedefi olduğu belirtildi

Güney Kıbrıs’ta 2011 yılında işlediği cinayetlerden ötürü müebbet hapis cezası alan ve dün Baf’ta akrabalarını ziyaret ettiği esnada firar eden 42 yaşındaki Doros Theofanus’la ilgili haberler Rum basınında yer bulmaya devam ediyor.

“Philenews” haber sitesinde yer alan habere göre Theofanus’a firar etmesinde yardım ettiği düşünülen 68 yaşındaki babası ile 43 yaşındaki Suriyeli şahıs aleyhinde göz altı kararı çıkarılması için bugün Baf Kaza Mahkemesinde devam eden süreçte, Theofanus’un firar etmesiyle ilgili önemli olgular ortaya çıktığı kaydedildi.

Baf Polisi sözcüsü Andronikos Çappis’in mahkemede, Theofanus’un tabancası olduğu ve teslim olmaya niyeti olmadığına dair Rum polisinin elinde deliller olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Polisin Theofanus’un firarının önceden planlanmış olduğuna dair tanıklıklara sahip olduğu da kaydedilirken, Rum yetkili makamlarının elindeki delillere göre Theofanus’un hedefinin, bazı kişilerin yardımıyla önce KKTC’ye geçip ardından İstanbul’a gitmek, oradan ise Latin Amerika’ya ve özellikle de Kolombiya’ya gitmek olduğu ileri sürüldü.

Theofanus’un neden söz konusu ülkeyi tercih ettiğinin bilinmediği, ancak Latin Amerika’yla ilgili tercihin Rum makamlarına iade olanaklarının bulunmamasından kaynaklandığının düşünüldüğü ifade edildi.