Firari Zanlı Yakalandı
Tedavi gördüğü hastaneden bu sabah firar eden zanlı Soner Aydaş, Girne'de tespit edilerek tutuklandı.
26/11/2018
Lefkoşa Devlet Hastanesi Barış Sinir Ruh Hastanesi’nde gardiyan eşliğinde yatılı tedavi gördüğü sırada firar eden Soner Aydaş (E-32) Girne'de tespit edilerek tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada Merkezi Cezaevinde, hükümsüz tutuklu olarak bulunan ve Lefkoşa Devlet Hastanesi Barış Sinir Ruh Hastanesi’nde gardiyan eşliğinde yatılı tedavi gören Soner Aydaş’ın (E-32), bu sabah 04.00 sıralarında hastaneden firar ettiği duyurulmuştu.