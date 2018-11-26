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Firari Zanlı Yakalandı

Tedavi gördüğü hastaneden bu sabah firar eden zanlı Soner Aydaş, Girne'de tespit edilerek tutuklandı.

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26/11/2018

Firari Zanlı Yakalandı

Lefkoşa Devlet Hastanesi Barış Sinir Ruh Hastanesi’nde gardiyan eşliğinde yatılı tedavi gördüğü sırada firar eden Soner Aydaş (E-32) Girne'de tespit edilerek tutuklandı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada Merkezi Cezaevinde, hükümsüz tutuklu olarak bulunan ve Lefkoşa Devlet Hastanesi Barış Sinir Ruh Hastanesi’nde gardiyan eşliğinde yatılı tedavi gören Soner Aydaş’ın (E-32), bu sabah 04.00 sıralarında hastaneden firar ettiği duyurulmuştu.

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TAGS: Soner Aydaş, Girne, polis, haber, kıbrıs
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