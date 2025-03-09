Firari Zanlı Yakalandı!

Girne Turizm Limanı’nda meydana gelen insan kaçakçılığı meselesiyle ilgili bağlantısı olup aranmakta olan 46 yaşındaki erkek şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat tarihinde, Girne Turizm Limanı’nda, ülkeye giriş yapan bir tır aracın dorsesi içerisinde gizlenmiş şekilde, yabancı uyruklu yedi şahsın kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildiği ve yürütülen ileri soruşturmada, maddi menfaat elde etmek amacıyla bahse konu yedi şahsın kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yapmalarına olanak sağladıkları tespit edilen K.S.(E-61), M.K.(E-48), K.M.(E-37), H.U.(E-32), H.B.(E-46) ve İ.C. (E-31) tutuklandığı hatırlatıldı.

Polis, mesele ile bağlantısı olup aranmakta olan zanlı M.Ö.’nün (E-46) de, dün tespit edilerek tutuklandığını bildirdi.

Soruşturma devam ediyor.