Fırat Ataser: 15 gün kapatılsaydık bugün yaşadıklarımızı yaşamazdık

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25/01/2021

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Fırat Ataser: 15 gün kapatılsaydık bugün yaşadıklarımızı yaşamazdık

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Girne Bölgesi’nde artan koronavirüs vakaları nedeniyle BRT’de konuştu. Fırat Ataser, 15 gün kapatılsaydık bugün yaşadıklarımızı yaşamazdık” dedi.

Fırat Ataser, bir süreden beridir Lapta ile beraber bölgesel olarak kapanmayı talep ettiklerini ve ısrarcı olduklarını ancak bekledikleri kararın çıkmadığını söyledi. Ataser, bölgede işletmelerin ve okulların kapatılması kararıyla bölgeye az da olsa bir rahatlama geldiğini ancak sorunun çözülmediğini vurguladı.

Ataser, Alsancak ve Lapta bölgesinin kapatılmasını istediklerini ve en doğru kararın Girne Bölgesinin kapatılması olduğunu kaydetti.

25/01/2021 14:57
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TAGS: Fırat Ataser, Girne Bölgesİ, ALSANCAK, koronavirüs, kovid-19
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