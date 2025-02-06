Fırat Ataser, hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı

Haber Kıbrıs'ta yayınlanan Muazzez Gazihan ile Haber ve Ötesi programına konuk olan Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediye başkanı Fırat Ataser, belediyelerin birleşmesinin ardından artan sorumluluklarını, nüfus artışını hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı.

LAÇ Belediyesi olarak bütçelerinin büyük bir kısmını ayırarak tüm bölgelerde öncelik alt yapı olduğunu, bu yılda ’da çalışmalarını artırarak devam edeceklerini ifade etti. Belediyenin bünyesinde bulunan tüm okulların eksikliklerinin giderildiğini, Milli eğitim bakanlığı ile istişare edip Lapta bölgesine yeni okul kazandırıldığını ve bu yıl Alsancak bölgesine yeni bir ilkokul kazandırmak için çalışmalarının başladığını söyledi.

Yine ülkemizde bir ilke imza atmak için Lapta sahil yürüyüş yoluna Akvaryum projesinin çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Ataser, yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam edeceğini vurgulayarak Lapta Bölgesinde ki Eziç Restoran’ın yanında akvaryum projesinin gözde mekânlardan biri haline geleceğini belirtti. Çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Ataser, büyük olacak akvaryumun hem bölge halkının hem de çevre bölgelerden yoğun ziyaretçi çekeceğini ifade etti. Akvaryumun yanında çok amaçlı, kafeler, sosyal donatılarla yeni bir yaşam alanının inşa edildiğini söyleyen Fırat Ataser, “Bölgemize çok yakışacak. Halkımızı burada ağırlamak için büyük sabırsızlık içerisindeyiz ”dedi.

Ataser, “Ülkemizin ve adamızın özellikle tarihi ve kültürel mirasının ortaya çıkarılması için atılımlar yaptık ve hayata geçirdik. Tüm köylerimize ihtiyaçlarına göre hizmet götürdük, götürmeye devam edeceğiz. Gençlerimize ve çocuklarımıza sosyal alanlar yaratmak için projelere imza koyduk. Bölgemizde bulunan Sağlık ocağının yenilenmesi için Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapıp tam teşekküllü 7/24 hizmet verebilen bir sağlık ocağı hayata geçirmek için tüm imkânlarımızı seferber ettik” diye konuştu. Ataser, geçmişte Mare Monte plajı konusunda başlattıkları mücadele konusuna da değinerek, belediye olarak Mare Monte’yi eski güzel günlerine geri döndürmek için çok çalıştıklarını tarihi ve manevi değerini anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini belirterek, bu konuda yapılacak her türlü çalışmanın, bölge halkı ve özellikle Kıbrıslı Türkler için büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi. İlk kez bu programda çok yakında Mare Monte Hotel’in tadilatına ve Restoran’ın bakımına başlanacağının da müjdesini verdi.