Fırat Ataser’e mini liman tepkisi

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in Kervansaray bölgesinde hayata geçirmeyi planladığı amatör tekneler için mini liman hem bölgelileri hem de bazı siyasileri ayağa kaldırdı.

Ataser’in sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirme yazısında Alsancak Amatör Gezi Tekneleri Projesi’nin üç boyutlu resmini paylaşarak projenin 2016 yılında yeri ve konumu ile ilgili ön İzinlerin alınmış olduğunu ifade etmesi bölge halkının tepkisine neden oldu.

Ataser’e ilk tepki Tekin K. Birinci’den geldi. Birinci, “Balıkçı barınağı yapmıyormuş ama Gezi tekneleri ve Amatör balıkçıların olacağı liman yapacakmış... Başkan iyisin hoşsun, güzel işler yapan sevilin bölgede, farkla seçim kazandın ama Kervansaray’ın, Girne’nin en güzel manzarasını dağıtmaya hakkın yok! Gel bu inadından vazgeç” ifadelerini kullandı.

Öte yandan CTP Lefkoşa Milletvekili Özdil Nami de projeye tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Özdil Nami, “Sayın Fırat Ataser.. Ülkenin doğasına, tarihine, güzelliklerine kastınız nedir anlamak mümkün değil. Herkesin resimlerini paylaşmaya doyamadığı ülkenin belki de en güzel koyunu korumaya alacağınıza, sürekli her türlü kirliliği oraya getirip hem atık, hem görüntü hem de ses kirliliği yaratacak ve bu güzel doğayı geri dönülmez şekilde yok edecek bu müthiş proje fikirleri nasıl aklınıza geliyor? Yazık gerçekten çok yazık. Umarım bu proje bir an evvel gündemden kaldırılır ve bu güzel koy katledilmekten kurtulur” ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

26/09/2019 12:11