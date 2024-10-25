Gemikonağı'nda eski kız arkadaşını bıçaklayan Fırat Yurdakul 8 yıl hapse mahkum edildi.

meydana gelen “katle teşebbüs, ağır yaralama, yaralama, mülke tecavüz ve kanunsuz bıçak taşıma ,kadına şiddet” meselesi ile ilgili olarak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Fırat Yurdakul hakkındaki dava dün karara bağlandı.

(Kamalı Haber)

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu.

Başkan, 6 Ocak 2024 tarihinde saat 22.45 sıralarında Gemikonağı'nda, Fırat Yurdakul’un önceden kız arkadaşı olan Ç.G.’nin kaldığı apartmanın 19 numaralı dairesine giderek konuşmak maksadı ile ikametgah içerisine zorla giriş yaptığını söyledi. Başkan, sanığın eski kız arkadaşının yaşadığı yeni ilişkiyi gözüne soktuğu gerekçesiyle, tasarrufunda bulundurduğu 23 santimlik bıçağı gelişi güzel sallamak sureti ile Ç.G.’nin sol göğüs alt kısmına bir kez sokmak suretiyle yaraladıktan sonra, yeni erkek arkadaşı M.Ç.’nın vücudunun muhtelif yerlerine birçok kez sokmak suretiyle kendisini ağır bir şekilde yaraladığını açıkladı. Başkan, sanığın suçu işledikten sonra olay yerinden ayrıldığını, trafik devriyeleri tarafından tespit edildiğini, kendisine suçu söylendiğinde “Abi ben bıçaklayıp, vurdum bıçak da budur” dediğini, bıçağın tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Başkan, sanığın “Beni kıskandırmaya çalıştılar, onlara kaç defa yapmamalarını söylemiştim” beyanında bulunduğunu da açıkladı.

Sanığın avukatının beyanlarına değinen Başkan Cemaller, savunmanın sanığın 28 yaşında üniversite öğrencisi olduğunu, en yakın arkadaşının eski kız arkadaşıyla ilişki yaşamasının vahim olaya neden olduğunu, kıskançlık ruhu ile hareket ettiğini, ilk andan suçunu kabul ettiğini söylediğini aktardı.

Başkan sanığın yargılandığı ağır yaralama, geceleyin ev açma, mülkte tecavüz, şiddet tehdidi, bıçak taşıma davalarından suçlu bulup mahkum edildiğini söyledi. Mahkeme başkanı, sanığın mahkum olduğu ağır yaralama suçunun yaygınlaştığını, bu tür suçları işleyenlere karşı kamu yararı gereği ciddi cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Suçun işleniş şekline değinen Başkan, hiç kimsenin başkasının hayatına müdahale etme ve zarar verme hakkı olmadığını dile getirdi. Başkan, suçun işleniş şeklini ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Şiddet suçlarının toplum bireyler arasında tedirginlik yarattığını belirten Başkan, mahkemelerin toplumun hukuka, adalete olan saygı ve güvenini sağlamakla yükümlü olduğunu belirtti.

Başkan, şikayetin devam ettiğini, sanığın 10 Ocak 2024 tarihinden beri yargılanmayı tutuklu olarak beklediğini ifade etti.

Başkan Cemaller, sanığın sabıkası ve genç olmasını, suçunu kabul etmesini, müştekilerde kalıcı hasar kalmamasını ise lehine değerlendirdiklerini açıkladı.

Başkan Cemaller, tüm olguları değerlendirdiklerini belirterek, sanığı 8 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.