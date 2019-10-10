Fırat'ın Doğusuna Kara Harekatı Başladı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı." ifadeleri kullanıldı. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılan kara harekatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.

Suriye sınır hattında bulunan beton blokların bir bölümünün kaldırılmasının ardından zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Akçakale'den Tel Abyad yönüne hareket etti.

181 HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı." açıklamasında bulundu.

F-16'LAR 30 KİLOMETRE DERİNE İNDİ

Savaş uçakları da 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etti. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köylerdeki terörist unsurlar vuruldu. Teröristlerin F-16'ların görüşünü engellemek yaktığı lastikler nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Pentagon Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını duyurmuştu. Bu Suriye hava sahasının Türk uçaklarına yasaklandığı şekilde yorumlanmıştı. Harekatta hava kuvvetlerinin kullanılıp kullanılmayacağı şimdi merak konusuydu.

10/10/2019 08:27