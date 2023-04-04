Firavun 2. Ramses tabutu 5 aylık sergi için Paris'e götürüldü

Mısır'daki Firavun 2. Ramses'e ait tabutun, Fransa'nın başkenti Paris'te 5 ay sürecek bir sergi salonuna götürüldüğü bildirildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Mısır'ın Paris Büyükelçisi Ala Yusuf, 2. Ramses tabutunun Paris'e götürüldüğü söyledi.

Söz konusu tabutun Mısır'ın Paris'teki bir salonda düzenlediği 5 ay sürecek sergi salonuna konulduğunu aktaran Yusuf, "2. Ramses eski Mısır tarihinde en güçlü ve çok meşhur Firavun olarak biliniyor." dedi.

2. Ramses'e ait tabutun 1976 yılında gerçekleşen bir sergi için Paris'e götürüldüğünü anlatan Yusuf, bu tabutun yaklaşık yarım asır sonra yeniden bu kente gönderildiğini ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



04/04/2023 11:16