Firdevs Asya Koçak beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda

Girne'de araba çarpan yaya beyin kanaması geçirdi ve yoğun bakıma kaldırıldı.

Polisten verilen bilgiye göre; 12.01.2022 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Etem UĞURLU (E-47) yönetimindeki TRZ 623 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Firdevs Asya KOÇAK (K-19)’a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Firdevs Asya KOÇAK kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek beyin kanaması teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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13/01/2022 11:56