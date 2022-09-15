Fırın kullanırken birçok kişinin yaptığı 9 hata

Birçok yemeği hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli hale getirmek için birçok kişi fırın kullanmayı tercih ediyor. Fakat sıklıkla kullanılan fırını farkında olmadan yanlış kullanıp sağlığımızı tehlikeye atabiliyoruz. Fırın kullanırken farkında olmadan sıklıkla yapılan 9 hata...

Birçok yiyecek için neredeyse her gün kullandığımız fırını aslında doğru kullandığımızı sanıyor fakat bilmeden birçok yanlış yapıyoruz. İşte, fırın kullanırken sıklıkla yapılan 9 hata...

FIRIN TEMİZLİĞİ

En yaygın yapılan hatalardan birisi fırın temizliği. Birçok yemeğin suyu ve yağı pişerken fırının içini pisletiyor. Fırın temizlemeyerek ise sadece fırının bozulmasına değil kendi sağlığımızın bozulmasına da neden oluyoruz.

Peki fırın nasıl temizlenmeli?

Çeyrek su bardağı tuz, çeyrek su bardağı karbonat ve yarım 1 su bardağı suyu karıştırın. Tamamen metal görünen noktalara dokunmadan bu karışımı yağlı ve kirli bölgelere uygulayın. Ardından iyice fırçalayarak temiz bir bezle kurutun.

FIRINA HAVA ALDIRIN

Fırının altındaki, üstündeki, kenarlarındaki hava alan yerleri kapatmanız da yanlış bir kullanım yöntemi. Zira bu şekilde hava sirkülasyonunu engelliyorsunuz ve bu da fırındaki yemeğinizin doğru ısıda pişmesini zorlaştırıyor. Diğer bir deyişle bu şekilde fırının her yerinin eşit derecede ısınmasını imkansız hale getiriyorsunuz.

ALT TABANA ALÜMİNYUM FOLYO KOYMAK

Pişen yemeklerden damlayan, dökülen parçaların fırınınızı kirletmesini istemiyor olabilirsiniz ancak bu noktada alüminyum folyo kötü bir fikir. Çünkü alüminyum folyo ısıyı yansıtır ve fırının sıcaklığına etki eder. Ve hatta bazen fırın içinde eriyerek büyük zararlar verebilir.

CAM BUHARI

Eğer fırın kapısında buharlanma görürseniz aslında bu yalıtımın sorunlu olduğu anlamına gelir. Diğer bir deyişle buharlanmanın yoğun olması fırın lastiklerinin değişmesinin zamanının geldiğinin bir habercisi.

KAPAĞINI SIK AÇIP KAPAMATMAK

Fırının kapağını çok sık açıp kapatmak ya da uzun süre açık tutmak sıcaklığın fırın dışına çıkmasına sebep olarak tarifin pişme süresinin uzamasına yol açar. Aynı zamanda fırın böylelikle daha fazla enerji harcamış olur. İlla fırın kapağını açıp kontrol etmek istiyorsanız bunu çok kısa süreli yapmaya ve sık sık tekrarlamamaya dikkat edin.

DEPOLAMA ALANI OLARAK KULLANMAK

Fırını bir saklama dolabı olarak kullanmanın kötü bir fikir olmasının sebebi şu: Fırını önceden ısıtacağınız durumlarda eğer oraya koyduğunuz tava, tepsi gibi mutfak eşyalarınızı çıkarmayı unutursanız onları mahvedip fırına da zarar verebilirsiniz.

DÜĞMELERİNİ TEMİZLEMEMEK

Yemek yaparken düğmelere ne kadar fazla dokunduğunuzu bir düşünün. Mutfakta temizlenmesi en fazla ihmal edilen yerlerden biri olan mutfak düğmelerini silmek işte bu kadar önemli.

TEMİZLERKEN SIVI KAÇIRMAK

Düğmelere doğrudan sıkılan temizlik spreyleri onların bağlı olduğu elektrikli devrelerin içine girebilir ve makineye zarar verebilir. Bu yüzden onları nemli bir bezle silmeniz çok daha yerinde bir karar olacaktır.

ISINMAK İÇİN KULLANMAK

Özellikle kış aylarında bu yönteme başvuran çok kişi var. Ancak fırınların ısınma kaynakları olarak tasarlanmadığını ve yaydıkları sıcaklığın küçük bir kutunun içini ısıtmak için hesaplandığını unutmamak gerekiyor.

Bu arada gazlı fırınlarda eğer fırını ısıtıp kapısını açarsanız bu durum karbonmonoksit zehirlenmesine dahi sebep olabilir.

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15/09/2022 17:41