Fırından kebapları çaldılar

Gazimağusa'da günün erken saatlerinde yaşanan olay, Hisar Restaurant sahibi Hüseyin Gül'ü hayrete düşürdü. Gül, pazar gecesi saat 02.30 civarında fırına kebaplarını yerleştirip iş yerinden ayrıldı. Ancak sabah saat 07.30'da tekrar iş yerine geldiğinde, fırının kapağının açık olduğunu fark etti.

Şaşkınlık içinde fırına bakan Gül, iki kuzu kafası ve 4 parça fırın kebabının yerinde olmadığını gördü. Olay karşısında Gül, "Keşke sabah ben gelmeden önce fırını açıp alsa. Kim parası yoksa, bile alsın; ben ona beleş bile verirdim" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Gül, yaşanan bu olayın üzücü olduğunu belirterek, "Yazıklar olsun, ne günler gördük" ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

(Ergün YAHAT)