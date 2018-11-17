Fırını Yakmaya Çalışırken Kendini Yandı
Saniye Bağ, çalıştığı iş yerinde gaz fırınını yakmaya çalıştığı sırada dışarı yayılan gazın ateş alması sonucu yüzü, boynu ve kolları yandı.
17/11/2018
Ortaköy’de dün saat 15.30 sıralarında faaliyet gösteren “Hacının Yeri” isimli işyerinde çalışmakta olan Saniye Bağ gaz fırınını yakmaya çalıştığı sırada dışarı yayılan gazın ateş alması sonucu üzerindeki kıyafetler, yüzü, boynu ve kolları yandı. Saniye Bağ, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.