First Lady Olena Zelenska: Bir numaralı hedef bendim

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin eşi First Lady Olena Zelenska, The Guardian’a verdiği röportajda Ukrayna-Rusya Savaşı’nın etkileri üzerine konuştu. Gazete için sığınak benzeri bir mekanda poz veren First Lady, savaş için “Sanki paralel bir gerçeklikte rüya görüyormuşum gibi hissettim” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın First Lady’si Olena Zelenska, İngiliz gazetesi The Guardian’a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ukrayna-Rus Savaşı’nın ülkesinde yarattığı zor koşullar üzerine konuşan Zelenska, savaşın ailesi üzerindeki etkisinden de bahsetti.

ÜLKENİN YARISI EVİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

“Ukraynalıların yarısı ailelerinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu durum, savaşın en zor yanlarından biri” yorumunu yapan Zelenska, savaşın ilk günlerinden bahsetti.

SAVAŞIN BAŞLADIĞI O AN

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği 24 Şubat tarihinde uzaktan gelen patlama seslerini duyan ve yatakta yalnız olduğunu fark eden Zelenska, yan odada eşi Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’yi takım elbisesiyle hazır halde gördü. Eşine, ne olup bittiğini soran Zelenska “Başladı” yanıtını aldığını belirtti.

"RÜYADA GİBİ HİSSETTİM"

O anki hislerini paylaşırken “Sanki paralel bir gerçeklikte rüya görüyormuşum gibi hissettim” ifadelerini kullanan First Lady, eşi Zelenski’nin evden ayrıldığını ve iki çocuğuyla evde yalnız kaldığını belirtti.

"BİLGİSAYAR OYUNUNDA GİBİ HİSSETTİM"

“Kendimi bilgisayar oyunu oynuyormuşum gibi hissettim ve eve yolumu bulabilmek için bazı seviyeleri atlamam gerekiyormuş gibi hissettim” diyen Zelenska, çocuklarını paniğe sürüklememek için devamlı gülmeye çalıştığından bahsetti.

O gece eşini kısa bir süreliğine de olsa görmeyi başaran Zelenska çocuklarıyla güvenli bir yere sığındıklarını paylaştı. Savaşın ilk günlerinde basında çıkan haberlerde, kendisinin 1 numaralı hedef, ailesinin ise 2 numaralı hedef olarak gösterildiğini söyledi.

"DÜŞÜNÜRSEM PARANOYAK OLURUM”

Ailesini tehdit eden tehlikeleri eşi Zelenski’nin kendisine hiç söylemediğini belirten First Lady, bu konu üzerine çok düşünmediğini “Yoksa paranoyak olurum” sözleriyle açıkladı.

"SEÇİM YAPMASINI İSTEMEDİM"

“Onun, ailesi ve bir başkan olarak sorumlulukları arasında seçim yapmasını istemedim” diyen Zelenska, savaş süresince hep Ukrayna’da kaldıklarını ama devamlı hareket halinde olduklarını belirtti.

