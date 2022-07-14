First Lady'den 'taco yemeği' özrü

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen telefon verileri ve fotoğraflar internete sızdırılmasının ardından First Lady Jill Biden da tepkilerin hedefinde yer aldı.

First Lady Jill Biden, Latin Amerikalıları Meksika mutfağının sevilen lezzeti taco yemeğine benzetti.

Gelen tepkilerin ardından özür mesajını First Lady'nin sözcüsü Twitter hesabından yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Jill Biden, Latin toplumuna yönelik saf hayranlık ve sevginin ötesinde bir amaçla söylemediği sözlerinden dolayı özür diliyor"

First Lady Biden, Teksas'ta katıldı konferansta Latin Amerikalılar için "Burada San Antonio'daki kahvaltılık tacolar kadar benzersizsiniz" demişti. Bunun üzerine, Latin Amerikalılar ve Ulusal Hispanik Gazetecileri Derneği, "Biz taco değiliz" diyerek tepki göstermişti.

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14/07/2022 11:32