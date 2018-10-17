First Lady'nin erotik dansı olay oldu

ABD, son dönemin ünlü rapçilerinden T.I.'ın yeni albümü Dime Trap'i tanıtmak için Twitter'da paylaştığı videoyu konuşuyor… 1 dakikalık video, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldığını gösteren arşiv görüntüleriyle başlıyor. Trump'ın helikopteri havalandıktan sonra kamera Oval Ofis'e dönüyor ve takım elbise içindeki T.I. izleyicinin karşısına çıkıyor. Daha sonra masaya oturan T.I.'ın karşısına Melania Trump'a benzeyen bir kadın geliyor.

Kadın, First Lady'nin bu yılın başında tartışma yaratan ceketini giyerken görülüyor. ABD Başkanı Trump'ın göçmen aileleri ayırma kararı sonrasında basın mensuplarının karşısında sırtında kocaman boyutlarda, “Ben gerçekten umursamıyorum, peki ya sen?” yazıyordu. Klipte T.I.'ın karşısına çıkan kadın bir anda soyunuyor ve dans etmeye başlıyor. Neredeyse çırılçıplak olarak masanın üstüne zıplayan ve rapçinin kravatını çeken dansçı hareketlerine devam ediyor. Videonun sonuna doğru rapçi, Melania Trump'a benzeyen kadını oradan çıkarıyor.

Şarkıcının paylaştığı video kısa sürede 1.5 milyon kişi tarafından izlenirken, sosyal medyayı karıştırdı. Birçok kullanıcı videoyu saldırgan ve kadınları aşağılamaya yönelik bulurken, Beyaz Saray da videoyla ilgili bir açıklama yaptı. First Lady'nin Basın Sözcüsü Stephanie Grisham videoyu eleştirirken, daha önce yayınlanmış bir makaleyi sosyal medyada paylaştı. Makalede, “Bu nasıl kabul edilebilir? Bu iğrenç, boykot edilmesi gerek” ifadesi yapılıyor.