Fırtına, Amerika'da yüzlerce uçuşu iptal ettirdi

Bomba siklonu” olarak adlandırılan fırtınanın hafta sonu boyunca Amerika'nın, batı kıyılarından doğuya doğru, yağmur, rüzgar ve kar getirmesi bekleniyor.

Fırtına, Batı bölgelerinin bazı yerlerinde Şükran Günü tatili boyunca seyahat koşullarını zorlaştıracağı tahmin ediliyor.

ABD Ulusal Metorololoji Servisi de (NWS) hava durumu nedeniyle Şükran Günü tatili boyunca fırtınanın süreceğini bildirdi.

Reuters, ABD’de fırtına nedeniyle 491 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. 55 milyon insanın Şükran günü için seyahat planı olduğu tahmin ediliyor. Chicago’daki OHare Uluslararası Havalimanı'ndaki rüzgarın hızılının saatte 50 mil olduğu da bilgiler arasında yer aldı.

Havayolunu kullanacak yolcuların, uçuş durumlarını, havalimanlarına gelmeden kontrol etmeleri istendi.

28/11/2019 10:29