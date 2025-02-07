Fırtına etkisini öğle saatlerine kadar sürdürecek

Karada ve denizde etkili olan fırtınanın öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, yayımladığı uyarılarla gece yarısı artan karada ve Taurus’taki fırtınamsı rüzgarın, bugün öğle saatlerine kadar etkili olacağını duyurdu.

Kuzey ve batıdan esen rüzgarın karada saatte 50 ila 61 km/saat hızla süreceği; denizlerde de etkili olan fırtına şeklindeki rüzgarın şiddetini azaltarak Taurus’ta fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.