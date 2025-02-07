Fırtına gece yarısına kadar sürecek

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07/02/2025

Fırtına gece yarısına kadar sürecek

 Meteoroloji Dairesi, kuzey ve batı yönlerden esen fırtınamsı rüzgârın gün boyunca etkisini sürdüreceğini duyurdu. Sabah yapılan açıklamada öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen fırtınanın, yeni değerlendirmelere göre gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji Dairesi’nin son ihbarına göre, saatte 50 ila 61 km hızla esen fırtınamsı rüzgârın gece yarısına kadar süreceği öngörülüyor. Vatandaşın ve yetkililerin tedbirli olması istendi.

-Zaferburnu yağış aldı 

Öte yandan, 6-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen yağış miktarları da açıklandı. Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, en fazla yağış Zaferburnu’nda metrekarede 6 kilogram olarak ölçüldü.

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TAGS: fırtına
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