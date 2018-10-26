Fırtına Güzelyurt’ta hasara neden oldu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün akşam saat 23.00 raddelerinde Güzelyurt’ta Eski Akdeniz Yolu olarak bilinen mevkide meydana gelen fırtına neticesinde Abdullah Tekin’e (E-48) ait Fevzi Çakmak Caddesi No: 27 adresindeki ikametgâhının saçtan mamul çatısı ve çatı üzerinde monteli bulunan bir tonluk su deposu yerinden sökülerek hasara uğramıştır.

Zarar ziyan tespiti bilahare yapılacak olup polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.