HABER KIBRIS

Fırtına Güzelyurt’ta hasara neden oldu

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26/10/2018

Fırtına Güzelyurt’ta hasara neden oldu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün akşam saat 23.00 raddelerinde Güzelyurt’ta Eski Akdeniz Yolu olarak bilinen mevkide meydana gelen fırtına neticesinde Abdullah Tekin’e (E-48) ait Fevzi Çakmak Caddesi No: 27 adresindeki ikametgâhının saçtan mamul çatısı ve çatı üzerinde monteli bulunan bir tonluk su deposu yerinden sökülerek hasara uğramıştır.

Zarar ziyan tespiti bilahare yapılacak olup polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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TAGS: fırıtna, güzelyurt
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