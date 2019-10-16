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Fırtına, Güzelyurt’u kırdı geçirdi

Güzelyurt bölgesinde dün öğle saatlerinde kopan ve sadece 10 dakika süren fırtına hayatı felç etti.

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16/10/2019
hk

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Fırtına, Güzelyurt’u kırdı geçirdi

Kıbrıs Gazetesi’nden Güren Tilki’nin haberine göre, Güzelyurt bölgesinde dün öğle saatlerinde kopan ve sadece 10 dakika süren fırtına hayatı felç etti.

Şiddetli rüzgarla doğal afeti yaşayan bölgede vatandaşlar korku dolu saatler yaşarken yetkililer de alarma geçti. Güzelyurt, Bostancı ve Güneşköy’de yangına da yol açan fırtına yüzünden elektrik kesintileri yaşandı

16/10/2019 08:38
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TAGS: fırtına, güzelyurt
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