Haber Kıbrıs-Özel

Ülkemizi etkisi altına alan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde ani oluşan fırtına nedeniyle Dikili Taş’ın yanında bulunan şemsiyeler uçtu. O esnada bölgede bulunan vatandaşlar tehlike atlattı.

Rüzgarın hafiflemesinin ardından şemsiyeler kapatılarak toplandı.

Öte yandan Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre şiddetli fırtınanın devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Dairesi vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.

24/01/2020 15:15