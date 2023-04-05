‘Fırtına’ için imza günü düzenleniyor…

Şair Cemal Akşid Yemeneci’nin ‘Fırtına’ isimli şiir kitabı için imza günü düzenleniyor. Girne Belediyesi Kültür Sanat İşleri Şubesi’nden verilen bilgiye göre imza günü 7 Nisan Cuma günü saat 11:00 – 16:00 arasında, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Giriş Salonu’nda gerçekleşeceği ve kitaptan elde edilecek tüm gelirin Şampiyon Melekler Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı belirtildi.

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05/04/2023 12:52