Fırtına kupada esti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Trabzonspor Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın 12. dakikasında Edin Visca ile öne geçen Trabzonspor ilk yarıyı bu skorla önde kapattı. İkinci yarının 89. dakikasında Berat Özdemir ile skoru 2-0 yapan Trabzonspor kupada yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Trabzonspor, bu sezon ligde yenildiği tek takım olan Antalyaspor’u kupadan elerken Berat Özdemir, Trabzonspor kariyerinde ilk golünü Antalyaspor'a attı. Karşılaşmanın 83’üncü dakikasında sarı kart gördüğü pozisyonda sakatlanan Vitor Hugo 85’inci dakikada sedye üzerinde oyundan çıktı. Antalyaspor atağını engellerken sakatlanan Hugo, bordo mavili taraftarların alkışlarıyla saha kenarına alındı.

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01/03/2022 21:59