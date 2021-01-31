Fırtına Lefke'de hasara yol açtı

Polis, dün akşam fırtına ve yağmur nedeniyle meydana gelen hasarları açıklamaya devam ediyor.

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31/01/2021

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Fırtına Lefke'de hasara yol açtı

Polis, dün akşam fırtına ve yağmur nedeniyle meydana gelen hasarları açıklamaya devam ediyor.

Birçok yerleşim birimine hasara yol açan doğal afet nedeniyle Aydınköy’de Mehmet Caner’e ait (60) domates serası ve yanındaki ağılın çatısı zarar gördü.

Lefke’de Vildan Gazcıoğlu’nun (33) işletmecisi olduğu yapı markete ait çardak ve bazı inşaat malzemeleri de hasara uğradı.

Yeşilyurt’ta ise İsmail Güren’in park halindeki aracı düşen kiremitlerle zarar gördü.

31/01/2021 18:51
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TAGS: fırtına, lefke
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