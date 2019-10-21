Fırtına Mormenekşe’de ağıl yıktı

Öğle saatlerinde doğu bölgesinde başlayan şiddetli yağmur ve fırtına Mağusa bölgesindeki bazı köylerde zarara yol açtı.

Fırtına ve dolu yağışının etkili olduğu Mormenekşe köyünde bir hayvancının ağılında büyük zarara yol açtı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, fırtınadan etkilenen Mormenekşe’de incelemede bulundu. Fırtına sonucu barınağında büyük zarar oluşan üretici ile görüşen Bakan Oğuz, üreticiye geçmiş olsun dileğinde bulunarak, zararın en kısa sürede giderileceğini belirtti.







21/10/2019 09:39