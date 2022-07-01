Fırtına, Trezeguet transferinde sona yaklaştı

27 yaşındaki Mısırlı oyuncu için Aston Villa ile pazarlıkta sona gelindi. Trezeguet'nin de Trabzonspor'da oynamayı istemesi sebebiyle transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

Bordo Mavililerin gündemindeki bir diğer isim ise Umut Bozok. 2021-22 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan 25 yaşındaki santrfor için çalışmalar sürüyor.

Trabzonspor, stoper bölgesini ise Kaan Ayhan ile takviye etmeyi amaçlıyor. Bordo Mavililer, Sassuolo forması giyen milli oyuncunun transferinde önemli aşama kaydetti.

Karadeniz ekibinin kaleci arayışları da sürüyor. Kulübün file bekçisi listesinde Berke Özer ve Ertuğrul Taşkıran'ın isimleri ön plana çıkıyor.

Bu habere tepkiniz:



01/07/2022 09:14