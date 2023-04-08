‘Fırtına’ ve ‘Özgürlüğe Çağrı’ şiir kitapları için imza günü düzenlendi

 Şair Cemal Akşid Yemeneci’nin "Fırtına" ve "Özgürlüğe Çağrı" isimli şiir kitapları için imza günü düzenlendi.

ads ads ads ads ads ads
08/04/2023

ads
‘Fırtına’ ve ‘Özgürlüğe Çağrı’ şiir kitapları için imza günü düzenlendi

 Şair Cemal Akşid Yemeneci’nin "Fırtına" ve "Özgürlüğe Çağrı" isimli şiir kitapları için imza günü düzenlendi.

Etkinlik, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Kitapların satışından elde edilen tüm gelir Şair Cemal Akşid Yemeneci tarafından Şampiyon Melekler Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

08/04/2023 10:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ‘Fırtına’ ve ‘Özgürlüğe Çağrı, şiir
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.