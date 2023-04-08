‘Fırtına’ ve ‘Özgürlüğe Çağrı’ şiir kitapları için imza günü düzenlendi
Şair Cemal Akşid Yemeneci’nin "Fırtına" ve "Özgürlüğe Çağrı" isimli şiir kitapları için imza günü düzenlendi.
08/04/2023
Şair Cemal Akşid Yemeneci’nin "Fırtına" ve "Özgürlüğe Çağrı" isimli şiir kitapları için imza günü düzenlendi.
Etkinlik, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Kitapların satışından elde edilen tüm gelir Şair Cemal Akşid Yemeneci tarafından Şampiyon Melekler Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.