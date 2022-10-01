Fırtına'dan kritik galibiyet
01/10/2022
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'a konuk oldu.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetti.
Müsabaka, 2-1'lik Trabzonspor üstünlüğüyle noktalandı.
Maçın açılış golü ev sahibinden geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 24. dakikada Gavranovic'le üstünlüğü yakaladı ve taraflar soyunma odasına 1-0'lık skorla gitti.
Maçın 77. dakikasında Trabzonspor penaltı kazandı. Bir dakika sonra meşin yuvarlağın başına geçen Bakasetas, skoru eşitledi: 1-1.
Maçta son sözü Trabzonspor söyledi. 83. dakikada kazanılan topta Maxi Gomez, daha müsait pozisyondaki Umut Bozok'u gördü. Umut'un vuruşu maçın skorunu tayin etti: 1-2.
Bu sonuçla 16 puana ulaşan Trabzonspor maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.
12 puanlı Yukatel Kayserispor ise 8. sırada kaldı.