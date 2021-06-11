Fırtınadan Serası Zarar Gören 46 Üreticinin Tazminatları Ödendi

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11/06/2021

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Fırtınadan Serası Zarar Gören 46 Üreticinin Tazminatları Ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Türkmenköy, Yeşilırmak, Lefke, Altınova, Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Mağusa, Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Güvercinlik, Derinya, Aşağı Maraş, Tatlısu, Gelincik, Ziyamet, Yıldırım ve Büyükkonuk’da fırtınadan serası zarar gören üreticilerin zarar tazminatlarının ödendiğini açıkladı.

Fondan yapılan açıklamaya göre, serası zarar gören toplam 46 üreticiye 666 bin 624.70 TL. tazminat ödendi.

Üreticiler, kimlik kartlarını ibraz ederek tazminatlarını Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabilecekler.

11/06/2021 16:13
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TAGS: Genel Tarım Sigortası Fonu, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü, fırtına, zarar, üretici
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