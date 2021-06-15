Fırtınadan Zarar Gören Narenciye ve Muz Bahçeleri ile İlgili Askı Listeleri Askıya Alındı

Yeşilırmak, Doğancı, Gaziveren ve Yeşilyurt köylerinde narenciye ve muz ağaçlarında fırtına nedeniyle meydana gelen zararlarla ilgili hazırlanan listeler askıya alındı.

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15/06/2021

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Fırtınadan Zarar Gören Narenciye ve Muz Bahçeleri ile İlgili Askı Listeleri Askıya Alındı

Yeşilırmak, Doğancı, Gaziveren ve Yeşilyurt köylerinde narenciye ve muz ağaçlarında fırtına nedeniyle meydana gelen zararlarla ilgili hazırlanan listeler askıya alındı.

Genel Tarım Sigortası Fonundan yapılan açıklamaya göre, köy kahvehanesi ve/veya Kaza Tarım Dairesinde askıya alınan listeler 18 Hazirana kadar askıda kalacak.

Genel Tarım Sigortası Fonu, askı listeleriyle ilgili itirazları 18 Haziran’a kadar kabul edecek. İtirazlar Lefkoşa'da Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacak. Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek.

15/06/2021 10:11
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TAGS: fırtına, üretici, narenciye,
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