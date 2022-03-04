Fırtınalı Hava Güney Kıbrıs’ta da sorunlara yol açtı

Hızı yer yer 9 bofor kuvvetine ulaşan fırtınanın dün, Güney Kıbrıs’ta da sorunlara yol açtığı bildirildi.

Alithia gazetesi, fırtına nedeniyle bazı bölgelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşandığını ve bazı evler ve arabaların, çatıların ve tabelaların uçması, ağaç devrilmesi ve güneş panellerinin sökülmesi nedeniyle zarar gördüğünü yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs İtfaiyesi’nin 21 yardım çağrısı aldığını ve bunlardan 17’sinin Güney Lefkoşa, 3’ünün Limasol ve birinin de Larnaka’dan olduğunu kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



04/03/2022 15:15