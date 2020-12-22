Fırtınanın Seralara Neden Olduğu Zararlar Ödeniyor

 Genel Tarım Sigorta Fonu, Gazimağusa, Derinya ve Türkmenköy’de fırtınadan zarar gören seralar için ödemelerin yapılmaya başlandığını açıkladı.

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22/12/2020

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Fırtınanın Seralara Neden Olduğu Zararlar Ödeniyor

 Genel Tarım Sigorta Fonu, Gazimağusa, Derinya ve Türkmenköy’de fırtınadan zarar gören seralar için ödemelerin yapılmaya başlandığını açıkladı.

Fon’dan yapılan açıklamaya göre, 5 üreticiye fırtınanın seraya verdiği zarar için ve bir üreticiye de sera içindeki domates fidelerine gelen zarar için 17.5 bin TL tazminat ödeniyor.

Tazminat çeklerinin Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alınabileceği belirtildi.

22/12/2020 11:48
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TAGS:  Genel Tarım Sigorta Fonu, Gazimağusa, Derinyai Türkmenköy
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