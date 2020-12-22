Fırtınanın Seralara Neden Olduğu Zararlar Ödeniyor

Genel Tarım Sigorta Fonu, Gazimağusa, Derinya ve Türkmenköy’de fırtınadan zarar gören seralar için ödemelerin yapılmaya başlandığını açıkladı.

Fon’dan yapılan açıklamaya göre, 5 üreticiye fırtınanın seraya verdiği zarar için ve bir üreticiye de sera içindeki domates fidelerine gelen zarar için 17.5 bin TL tazminat ödeniyor.

Tazminat çeklerinin Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alınabileceği belirtildi.

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22/12/2020 11:48