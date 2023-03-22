Fisher: Yapıcı bir görüşme oldu

ads ads ads ads
22/03/2023

ads
Fisher: Yapıcı bir görüşme oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Julie D. Fisher’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 15: 30’da başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Kabul sonrasında basına kısa bir açıklama yapan Büyükelçi Fisher, Cumhurbaşkanı Tatar ile yaptıkları bu ilk görüşmenin iyi geçtiğini ve yapıcı bir görüşme olduğunu kaydetti.

Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler’le ilgili taziyelerini Tatar’a ilettiğini belirten Fisher, “Kıbrıslı gençlerin  bu şekilde hayatlarını kaybetmesi  gerçekten bir trajedi, Amerikalıların da Kıbrıslılar kadar bunu derinden hissettiğini düşünüyorum” dedi.

Fisher, Amerika’nın adada müzakerelerin Güvenlik Konseyi kararları ışığında, iki kesimli, iki taraflı siyasi eşitliğine dayalı federasyon temelinde yeniden başlamasına yönelik destek taahhüdünün ve kararlılığın sürdüğünü de Cumhurbaşkanı Tatar’a ilettiğini söyledi.

22/03/2023 17:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Fisher: Yapıcı bir görüşme oldu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.