Fit Plus sporcuları Battle of Bosphorus'ta yarışacak

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24/09/2022

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Fit Plus sporcuları Battle of Bosphorus'ta yarışacak

Ülkemizin en  başarılı ve kapsamlı fitness salonlarından Fit Plus'ın başarılı CrossFit sporcuları ve hocaları, 8-9 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin en köklü Cross Fit organizasyonu olan "Battle of Bosphorus" yarışmasına katılıyorlar. 17 ülkeden 376 sporcunun katılacağı yarışma İstanbul'da gerçekleştirilecek. 
Ülke sporuna büyük katkılar yapmaya devam eden Northernland Construction'ın sponsor olduğu FitPlus takımında yer alacak 8 sporcu aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil edecek. 4 kategoride katılacak olan sporcular şunlar:
Elite Erkek: Görkem Özbilen  ve Anıl Can Aydoğdu 
Scaled Erkek: Furkan Sönmez ve Uğur Sirin 
Beginner Erkek: Muhammed Hizan, Asaf Yiğittürk ve Berat Şanverdi 
Beginner Kadın: Sinem Becan

24/09/2022 17:24
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TAGS: Fit Plus sporcuları Battle of Bosphorus’ta yarışacak
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