Fit Plus sporcuları Battle of Bosphorus'ta yarışacak

Ülkemizin en başarılı ve kapsamlı fitness salonlarından Fit Plus'ın başarılı CrossFit sporcuları ve hocaları, 8-9 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin en köklü Cross Fit organizasyonu olan "Battle of Bosphorus" yarışmasına katılıyorlar. 17 ülkeden 376 sporcunun katılacağı yarışma İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Ülke sporuna büyük katkılar yapmaya devam eden Northernland Construction'ın sponsor olduğu FitPlus takımında yer alacak 8 sporcu aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil edecek. 4 kategoride katılacak olan sporcular şunlar:

Elite Erkek: Görkem Özbilen ve Anıl Can Aydoğdu

Scaled Erkek: Furkan Sönmez ve Uğur Sirin

Beginner Erkek: Muhammed Hizan, Asaf Yiğittürk ve Berat Şanverdi

Beginner Kadın: Sinem Becan

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24/09/2022 17:24