Fit Plus’a Temel Sağlık’tan tam not

Mağusa’nın önemli spor salonlarından Fit Plus Fitness ve GYM Merkezi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde tam not aldı.

Merkezin tüm sağlık kurallarına üst düzeyde uyulduğu belirtildi. Temel Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan kapsamlı denetim sonucu işyeri için düzenlenen tutanakta, spor salonu girişinde Covid-19 kurallarına uygun olarak galoş ve dezenfektan yer aldığı belirtilirken, ayrıca, AdaPass kontrolü ile salona sınırlı sayıda üye alındığına dikkat çekildi. Spor salonundaki çalışmaların ardından kullanılan tüm aletlerin dezenfekte edildiği belirtilen raporda, salonda yeterli düzeyde havalandırma olduğu, ayrıca, set aralarında üyelerin dinlenebileceği açık ortamın yer aldığı da ifade edildi.

"Fitness ve cardio ekipmanlarında çalışan üyelerin antrenman sırasında kişisel havlularını kullandığı görülmüştür" denilen raporda, soyunma odalarında günlük kullanım dolapları olduğu ve gerekli hijyenin sağlandığı not edildi. NorthernLand kuruluşu olan hizmet veren Fit Plus Spa & Wellness Center Genel Müdürü Feriha Yiğittürk, salgın sürecinde pandemiyle ilgili evrensel protokollerin tümüne tam uyum gösterdiklerini belirterek, bu yönde gerekli denetimi yapan Sağlık Bakanlığı uzmanlarına da teşekkür etti. Uzman eğitmenler ve spor bilimcinin yer aldığı kadrosu ile çalışmalarını sürdüren Fit Plus Fitness ve GYM Merkezi, 06.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Fit Plus Fitness ve GYM Merkezi, 1250 metre kare kullanım alanı ve modern havalandırma sistemiyle üyelerine sağlıklı bir ortam sunuyor.

07/12/2021 16:31