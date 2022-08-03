Fitch'ten küresel gıda enflasyonunda gelecek yıl düşüş beklentisi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel gıda enflasyonunun 2023'te keskin bir şekilde düşmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, tahıl fiyatlarında son haftalarda yaşanan keskin düşüşün gelecek yıl gıda enflasyonunda düşüş beklentisini artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, küresel gıda enflasyonunun 2023'te keskin bir şekilde düşmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

Ukrayna'daki savaşın başında arz endişeleri nedeniyle tahıl fiyatlarının yükseldiği anımsatılan açıklamada, ancak diğer ülkelerin üretimi hızlandıracağına dair bir iyimserlik olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın bu hafta gerçekleştirdiği tahıl sevkiyatının küresel arza yaklaşık 20 milyon tonluk katkıda bulunabileceği belirtildi.

Küresel makro faktörlerin de tahıl fiyatlarını düşürdüğüne işaret edilen açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politika sıkılaşmasının resesyon korkularını artırdığı ve gelecek yıl belirgin bir küresel ekonomik yavaşlama beklentilerine neden olduğu aktarıldı.

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03/08/2022 15:27