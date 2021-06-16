Fitch'ten Türkiye için büyüme tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için büyüme tahminini azalttı. Kuruluş kredi aktivitesindeki yavaşlamaya dikkat çekerken, turizmde toparlanma beklendiğini dile getirdi.

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16/06/2021

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Fitch'ten Türkiye için büyüme tahmini

Fitch Ratings, küresel görünüm raporunda Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6,7’den yüzde 6,3’e indirdi.

İç talep ve ticaret dengesinde iyileşme görüldüğünü belirten Fitch, kredilerde yavaşlama olduğunu ifade etti. Bu yılın ikinci yarısında turizmde toparlanma beklediğini aktaran Fitch, enflasyon için ise yıl sonu yüzde 15,5'lik bir tahminde bulundu.

16/06/2021 12:01
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TAGS: büyüme, Ekonomi, Turizm
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