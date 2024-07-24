Fitoterapi İle Sağlığıma Kavuştum

2 sene önce şeker hastası olduğunu öğrenen ve Dr. Ahmet Özen’den bitkisel tedavi desteği alan Mustafa Bey’in, tedavi sürecinde yaşadıklarını sizler için aktardık.

“İnsülin Direncim 8.1’di”

“Ben Mustafa Gün. 1969 doğumluyum. 2 yıl önce saframda bir problem oldu ve bu sebepten dolayı ameliyat oldum. Ameliyatın ardından şeker hastası olduğumu öğrendim. İnsülin direncim yüksekti 8.1 olarak ölçülüyordu.”

DR. AHMET ÖZEN BEY’E ULAŞTIM.

“Şeker hastalığımı öğrendikten sonra araştırmalara girdim. İnternetten Dr. Ahmet Özen’in sayfasını buldum. İletişime geçtim, sonrasında benimle çok iyi ilgilendiler ve fitoterapi desteği almaya karar verdik.

2024 yılı 1 Ocak günü bitkisel tedavi desteği almaya başladım”

“180 OLAN AÇLIK KAN ŞEKERİM 107’YE DÜŞTÜ. ”

“Bitkisel tedavi desteği aldıktan 3 ay sonra ölçümlerimi yaptım. 146, 150, 180 dolarlarında çıkan açlık kan şekerim 3 aylık tedavi sonunda 126’ya düştü. 8.1 olan insülin direncimde 6’lara düştü.”

“Sonraki 3 aylık tedavimin ardından yani toplamda 6 ay bitkisel tedavi aldım, insülin direncim 4.5, açlık kan şekerim ise 107 olarak ölçüldü. Şükürler olsun atlattım yani bu hastalığımı”

“BİTKİSEL TEDAVİNİN EN BÜTÜK FAYDALARINDAN BİRİ DE BESLENME DÜZENİM ÜZERİNE OLDU.”

“Bitkisel tedavinin bana en büyük faydalarından biri de beslenme düzenimi değiştirmem oldu. Eskiden spor yapardım ama şimdi daha fazla dikkat ediyorum ve spor yapıyorum. Her gün 15 km bisiklet sürüyorum. İşime de bisikletle gidiyorum.”

“BİTKİSEL TEDAVİMDEN ÇOK MEMNUNUM.”

“Bitkisel tedavimden çok memnunum. Verilen tedaviyi saati saatine yaptığını taktirde ödülünü yaptığınız test sonuçlarından alıyorsunuz. Bütün arkadaşlara, şeker hastalarına tavsiye ediyorum. Eğer kendilerini ve sevenlerini düşünürlerse bu fitoterapi tedavisini alsınlar derim.”

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