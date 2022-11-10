FitPlus CrossFit sporcularından bir başarı daha!

2017 yılından bu yana düzenlenen Alsancak Team Series’de FitPlus sporcuları fırtına gibi esti. Üç farklı kategoride 14 ülkeden 380 sporcuyla yarışan atletler Akdeniz bölgesinin en büyük takımlı CrossFit yarışmasında kürsüde yerlerini aldı. Asaf Yiğittürk ve Muhammed Hizan kategorilerini şampiyonlukla tamamlayarak büyük bir başarı gösterirken benzeri bir başarıyı Berat Şanverdi ve Sinem Becan kadın/erkek kategorisinde ikinci gelerek gösterdi. Elit erkekler kategorisinde sporcularımız Görkem Özbilen ve Anıl Can Aydoğdu final yarışmasına kadar önde götürdükleri yarışı 4.lükle tamamladılar. Aynı zamanda sporcularım antrenörlüğünü de üstlenen Görkem Özbilen, sporcularını kutlarken, Avrupada başarıların yakın olduğunun altını çizdi ve FitPlus ve Northernland’a spora katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sporcuları kutlayan Northernland Yönetim Kurulu üyesi ve FitPlus Genel Müdürü Feriha Yiğittürk, ülke gençlerinin her zaman yanında duracaklarını belirterek, sporcuları tebrik etti.

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10/11/2022 14:41