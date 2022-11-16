Ünlü yazar William Shakespeare'in olduğu iddia edilen bir portre sanat tarihi dünyasına bomba gibi düştü. Yaşadığı sürece hiçbir resmi olmayan Shakespeare'nin 44 yaşındayken yaptırdığı bu portrenin fiyatının ise 10 milyon sterlini bulabileceği iddia ediliyor.

İngiliz şair, oyun yazarı ve oyuncu olan William Shakespeare'in bugüne kadar yalnızca iki tane tablosu vardı. Ancak ikisi de ölümünden sonra tasvir edilmişti.

Daily Mail'de yer alan habere göre ortaya çıkan yeni bir tablo Shakespeare'in hayattayken yapıldığını iddia ediyor.

1608 tarihli portre North Yorkshire'daki Swinton House'da resmedilmişti. Daha önce satılan portre, '44 yaşındaki adının Shakespeare olduğunu söyleyen bir centilmenin portresi' olarak kataloglanmış.

Gizemli tablo kimin? O ünlü isme ait olduğu iddiaları ortalığı karıştırdı, fiyatı dudak uçuklatıyor...

Sanat Uzmanı Duncan Phillips durumu kataloğu aslında İngiliz ressam Robert Peake'nin bir eserini araştırmak için incelerken fark etmiş.

Alınan bilgilere göre portre 1975 tarihli bir açık artırmada yalnızca 400 sterline satılmış. Ancak uzmanlara göre bunun Shakespeare'in kendisine ait olma ihtilami portrenin değerini paha biçilemez yapıyor.

Açık arttırmaya girecek olan portrenin fiyatının 10 milyon sterlin (yaklaşık 221 milyar lira) değerinde olacağı tahmin ediliyor.

Ancak kendisini Shakespeare uzmanı olarak tanımlayan Michael Dobson bunun bir 'hüsnukuruntu' olduğunu dile getirdi. Dobson, "Armanın kenarındaki bir etiken bunun kesikes Shakespeare'e ait olduğunu söylemez" dedi.

Aynı zamanda Dobson, Shakespeare'in ailesi tarafından onaylanmış tablo ile söz konusu tablonun benzemediğine dikkat çekti.

William Shakespeare,'in yalnızca iki tablosu geçerli kabul ediliyor. Biri Martin Dreoshout'un 1623 yılında yayınlanan Birinci Foli'da bulunan gravür; diğeri ise Stratford-upon-Avon'daki Holy Trinity Kilisesi'nde bulunan cenaze anıtındaki büst.

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16/11/2022 22:14