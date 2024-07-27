Fiyatlar durdurulamıyor, fark açılıyor

Bahadır AYNA

Londra merkez, İstanbul Şişli merkez ve KKTC’deki bir zincir marketteki fiyatların karşılaştırması, ülkemizin giderek daha da pahalı olduğunu ortaya koydu.

Bir vatandaşın, hafta sonu alış- verişimi ortaya koyan listeye göre, İngiliz bir vatandaş 2 bin 972 TL, Türkiye vatandaşı 3 bin 297 TL, KKTC vatandaşı ise 4 bin 837 TL ödeme yapıyor.

Farkın açılmasın en büyük sebebi ise et ve tavuk ürünleri olarak öne çıkıyor.

Haber Kıbrıs’ın kollektif bir çalışma ile ortaya çıkardığı tabloya göre, alış- veriş yapılan ürünlerin tamamında ülkemiz daha pahalı.

Alış- verişin hızla güneye kaymasının ardındaki en büyük neden de pahalılık. KKTC, bir çok üründe fiyat avantajını Güney Kıbrıs’a kaptırmış durumda.

Bu durumdan etkilenen sadece vatandaşın günlük alış- verişi değil, ülke ekonomisi de olumsuz etkileniyor.

Restaurant, otel gibi hizmetler de pahalı girdilerden nasibini alıyor.