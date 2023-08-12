Fiyatlar rafta başka kasada başka

Rum Tüketicileri Koruma ve Yaşam Kalitesi Birliği Başkanı Lukas Aristodimu, süpermarketlerde, tüketicinin ödemesi gereken ürün fiyatlarının gerçekliğiyle ilgili sorun yaşandığını açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre KİPE’ye konuşan Aristodimu fiyatların rafta farklı kasada farklı olduğunu, yapılan indirim ilanlarında son fiyat belirtilmediği için tüketicinin kasada ne ile karşılaşılacağını bilemediğini, zincir marketlerin bir bölgedeki şubesindeki bir kalem ürünün fiyatı ile başka bölgedeki şubesindeki ürünün fiyatı arasında fark olduğunu örnekleriyle aktardı.