Fizikçiler suya yazı yazmanın yolunu buldu

Almanya ve Çin'deki üniversitelerden bir araştırma ekibi, suya yazı yazma yeteneğine sahip minik bir kalem geliştirdi.

Yeni cihaz, batırıldığı sıvıdaki iyonları değiştirerek nispeten düşük pH'lı (yani asidik) bölgeler oluşturan özel bir malzemeden yapılmış, 50 mikron genişliğinde küçük bir çubuktan oluşuyor.

Cihazdan çıkan ve suda asılı kalan parçacıkların izleri, asidik çözeltiye doğru çekiliyor. Bu da suda çizgiler oluşmasını sağlıyor.

Almanya'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi'nden fizikçi Thomeas Palberg, "Madeni paradan daha büyük olmayan bir su rezervinde ev benzeri basit bir desen üretebildik ve bunu mikroskop altında inceledik" diye konuştu.+

"Fakat henüz sadece ön aşamadayız" diye ekleyen fizikçi, çizdikleri bu desenin 18 puntoluk bir "i" harfinin noktası büyüklüğünde olduğunu ifade etti.

Öte yandan ekip, kalemin suda girdaplar oluşturmadan çizgi çizebilmesi için son derece ufak olması gerektiğini vurguluyor.

Kalemin mikroskobik boyutu sıvının mümkün olduğu kadar stabil tutulmasını sağladı.

Böylelikle çizgiler 15 dakikadan fazla görünür durumda kaldı.

İcatlarını hakemli bilimsel dergi Small'da yayımlayan araştırma ekibi bu teknolojinin pratik anlamda kullanılabilmesi için henüz çok erken olduğu kanaatinde.

Ancak onlara göre gelecekte bu tür cihazlar, yeni sanat türleri yaratmak ve sıvılar içinde hareket eden kimyasalları takip etmek gibi bir dizi olasılığın önünü açıyor.

Makalede konuyla ilgili şu ifadelere yer veriliyor:

Genel olarak bu yaklaşım, akışkanların mikro ölçekte bile yazılması, çizilmesi ve şekillendirilmesi için çok yönlü bir yol açıyor.