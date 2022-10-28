Fiziksel Aktivite Derneği: Fiziksel aktivite en doğal ilaçtır

Fiziksel Aktivite Derneği, fiziksel aktivitenin en doğal ilaç olduğuna işaret ederek, Meme Kanserinde fiziksel aktivitenin önemine vurgu yaptı.

Uzm. Fzt. Fahriye Çoban, yazılı açıklamasında, kadınlarda en sık teşhis edilen meme kanserinin, dünya çapında en yaygın kanser türü olduğuna dikkat çekti.

Meme kanserinin, süt kanalları veya bezleri içerisinde oluşan kanser hücreleri olduğunu ifade eden Çoban, fiziksel aktivitenin hem kanserin önlenmesinde hem de tedavisinde önemli katkıları olduğu kaydetti.

Düşük fiziksel aktivite seviyesi olan bireylerde meme kanserinin daha sıklıkla görüldüğü ve düzenli olarak orta şiddetli fiziksel aktivite yapılmasının koruyucu bir faktör olduğuna vurgu yapan Çoban, yoga, dans, pilates, Tai Chi gibi egzersizlerin eğlenceli ve rahatlatıcı etkisi olması nedeni ile hastalarda en çok tercih edilen fiziksel aktivite yöntemleri arasında olduğunu belirtti.

Çoban şöyle devam etti:

“Aerobik fiziksel aktiviteler yeterli dinlenme süreleri ile birlikte uygulandığında yorgunluğu azalttığı ve kas dayanıklılığı ve kemik yoğunluğunu arttırdığı görülmüştür. Fiziksel aktivite sadece fiziksel sağlıkla ilgili olmayıp, meme kanserine sahip bireylerde psikolojik sağlığın refahını da sağlamakta ve depresyon, kaygıyı azalttığı ve uyku kalitesini iyileştirerek hastalıkla başa çıkmayı sağlamaktadır. Ne güzeldir ki, fiziksel aktivite ile birlikte fiziksel ve psikolojik bileşenlerin iyileştirilmesi sonucu hastaların yaşam kalitesi ve sosyal ilişkileri de artmaktadır.”

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28/10/2022 19:08