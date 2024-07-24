Fizyoterapist Ebru Albayrak, DAÜ’de yapılan seminere konuk oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde, 12. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında Fizyoterapist Ebru Albayrak’ın konuk olarak yer aldığı “Duyu’lmak İstiyorum Kitabının Yazarından Bir Kariyer Hikayesi” adlı seminer yapıldı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Şampiyon Melekler Amfisi’nde yapılan etkinliğe Albayrak, çevrim içi bağlantı ile katıldı. Albayrak’ın meslek yaşamı ve başarılarının ele alındığı seminere, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri ilgi gösterdi.

Duyu Bütünleme alanında birçok çalışmaya imza atan Albayrak, 20 yılı bulan meslek hayatında edindiği bilgi ve tecrübeler yanında, İngiltere, Avusturya, Güney Afrika, Ürdün gibi farklı ülkelerle yaptığı ortak çalışmalarla elde ettiği deneyimleri etkinlikte yer alan katılımcılarla paylaştı.