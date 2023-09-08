Fizyoterapistler Birliği Başkanı Soykurt’un Fizyoterapi Günü mesajı…

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Genel Sekreteri Uzm. Fzt. Yelda Kıngır Soykurt, fizyoterapi mesleğine gönül veren tüm meslektaşlarının gününü kutladığını bildirdi.

Soykurt, yayınladığı Fizyoterapi Günü mesajında, “Bir fizyoterapist; bilim insanlarının bilgisine, hümanist bir kalbe ve sanatçı ellerine sahiptir. Yüz yıllardır ağrıyı, fiziksel engeli sevgiye dönüştürmeyi başarmış bir sağlık personelidir. Ve biz Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Kıbrıs'ın Kuzey'inde hizmet veren bu süper kahramanların sivil toplum örgütü olmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

2023 yılında "Kıbrıs'ın Kuzey'inde Fizyoterapi, Rehabilitasyon ve koruyucu fizyoterapi hizmetlerinin erişilebilir, hasta merkezli, eşit ve güvenilir bir şekilde sağlanması" vizyonu ile yola çıktıklarını anlatan Soykurt, her geçen gün daha büyük ve daha güçlü adımlar atmaya devam etiklerini belirtti.

Soykurt mesajında şunlara yer verdi:

“Bu adımlardan bizim için en önemlisi olan toplum sağlığının korunması adına geliştirdiğimiz ve şu an emin adımlar ile ilerleyen 'Standup Right' projesidir. Avrupa Birliği'nin finanse ettiği projemiz kapsamında ilkokullarda omurga sağlığı taraması ve eğitimleri yapılacak, yapılan eğitimlerin sonunda ise elde edilen bilgiler ışığında bir kitapçık hazırlanacaktır. Böylelikle en temelden yani çocuklarımızdan sağlığın korunması adına büyük bir adım atılmış olacaktır.

Bir diğer attığımız adım ise yıllardır gerçekleştirdiğimiz siyasal görüşmeleri hızlandırarak, iletişim ağlarımızı güçlendirerek geçmiş yönetimlerden devir aldığımız Meslek Yasası çalışmalarını gerçekleştirmektir. Bu bağlamda ilk kez Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısının daveti ile görüşmelerimizi başlatmış ve onların desteğini almış bulunmaktayız.

Ayrıca Sağlık Komitesi çalışma gruplarına davet edildiğimizi ve toplum sağlığı ile ilgili her konuda devlet komitelerinde yer alacağımızı da bilgilerinize sunmak isteriz. 2023 bizim için adımlar yılı. Hastalarına yılmadan destek olan, küçük bir adımı büyük bir başarıya döndüren bizler, mesleğimizi yüceltmek ve kurumsallaştırmak için yılmadan çalışmaya devam etmekteyiz. Ve edeceğiz...

Bu mesleğe gönül vermiş tüm meslektaş ve meslektaş adayı fizyoterapistlerin 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü kutlu olsun.”